الامارات | «الحبتور» أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الحبتور فوزه الثالث على التوالي، في اليوم الخامس من كأس دبي الذهبية 2022 للبولو، بعد فوزه بصعوبة على فريق زيدان، في مباراة متكافئة حسمها الهدف الذهبي لمصلحة «الحبتور»، بنتيجة 10 أهداف مقابل تسعة، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي (5 أشواط) بتسعة أهداف لكل منهما. وفي المباراة الثانية نجح فريق غنتوت في تحقيق أول فوز له على حساب فريق بنجاش دودسون وهوريل، بنتيجة 12 هدفاً مقابل 5.

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