الامارات | شرطة دبي تنظم النسخة الثانية من البطولة المفتوحة للتنس مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنظم النسخة الثانية من البطولة المفتوحة للتنس مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم شرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ومجلس دبي الرياضي، النسخة الثانية من بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس، التي تقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا، من 3 إلى 14 مارس المقبل، برعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية».

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، وتحدث خلاله المقدم عبدالباسط علي، مدير الشؤون الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي، وخالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، بحضور عبدالرحمن حسين آغا، مدير البطولة. وتسجل للمشاركة في البطولة حتى الآن 58 لاعباً من الجنسين.

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