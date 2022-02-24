الامارات | أحمد بن سعيد يستقبل وفد «وورلد رجبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يستقبل وفد «وورلد رجبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً من «وورلد رجبي»، برئاسة بيل بومونت، رئيس مجلس إدارة «وورلد رجبي»، ونجم إنجلترا وفريق «بريتيس ليون» السابق، وديفيد كاريجي، رئيس العلاقات الدولية في «وورلد رجبي».

وتأتي زيارة الوفد إلى دبي عشية استضافة استاد سيفينز الإمارات التصفيات النهائية بين أسكتلندا وكولومبيا (غداً الجمعة)، حيث يتنافس الفريقان على حجز مكانهما للمنافسة في كأس العالم بنيوزيلندا. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استثمرت (طيران الإمارات) بشكل كبير في بناء وصيانة استاد سيفينز، الذي أصبح موطناً لأندية الرجبي الاجتماعية الإماراتية، والموقع الذي يستضيف بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي أصبحت أهم حدث على أجندة الفعاليات في دبي، وأكبر تجمع رياضي واجتماعي، وأكثرها شعبية من بين مئات الأحداث الأخرى التي تستضيفها دولة الإمارات كل عام».

من جانبه، قال بومونت: نحن ممتنون لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، و(طيران الإمارات)، لالتزامهما تجاه رياضة الرجبي، بالإضافة إلى مشاركتهما ودعمهما النشطين، ليس في رعاية أحداث الرجبي الكبرى في جميع أنحاء العالم فحسب. وجرى خلال الاجتماع استعراض البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي في دبي، والاستجابة الناجحة للجائحة، ما أسهم في نجاح استضافة بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي، وأحداث عالمية عديدة.

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