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الامارات | 46 مقاتلاً في النسختين العربية والإفريقية لـ «محاربي الإمارات»

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معاذ كمبال ■ أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، الجمعة والسبت المقبلين، بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية، بنسختيها العربية والإفريقية، حيث تقام النسخة الإفريقية للمرة الأولى في الإمارات، بتنظيم من شركة بالمز . وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي عن مشاركة 46 مقاتلاً من الجنسين في البطولتين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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