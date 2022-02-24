الامارات | 46 مقاتلاً في النسختين العربية والإفريقية لـ «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مقاتلاً في النسختين العربية والإفريقية لـ «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، الجمعة والسبت المقبلين، بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية، بنسختيها العربية والإفريقية، حيث تقام النسخة الإفريقية للمرة الأولى في الإمارات، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية. وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي عن مشاركة 46 مقاتلاً من الجنسين في البطولتين.

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