الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

دينامو زغرب - إشبيلية 21:45

أولمبياكوس - أتلانتا 21:45

ريال سوسييداد - لايبزيغ 21:45

لاتسيو - بورتو 21:45

نابولي - 00:00

ريال بيتيس - سانت بطرسبرغ 00:00

غلاسكو - بوروسيا دورتموند 00:00

سبورتينغ براغا - شيريف 00:00

آرسنال - وولفرهامبتون 23:45

الدوري المغربي

نهضة بركان - الجيش الملكي 23:00

البنك الأهلي - بيراميدز 19:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا