الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
دينامو زغرب - إشبيلية 21:45
أولمبياكوس - أتلانتا 21:45
ريال سوسييداد - لايبزيغ 21:45
لاتسيو - بورتو 21:45
نابولي - برشلونة 00:00
ريال بيتيس - سانت بطرسبرغ 00:00
غلاسكو - بوروسيا دورتموند 00:00
سبورتينغ براغا - شيريف 00:00
آرسنال - وولفرهامبتون 23:45
الدوري المغربي
نهضة بركان - الجيش الملكي 23:00
البنك الأهلي - بيراميدز 19:30
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