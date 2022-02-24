شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: مباراة الزمالك والوداد تقام بدون حضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر بالمغرب، ياسر عثمان، إن مباراة الزمالك والوداد المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيري.

وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى أحمد شوبير: "الزمالك يخوض تدريباته على ملعب الرجاء البيضاوي، والمباراة بدون حضور جماهيري".

وتابع سفير مصر بالمغرب: "شيكابالا وزيزو الناس بتتكلم عنهم في المغرب كأخطر أسلحة الزمالك، وهناك اهتمام إعلامى كبير بمواجهة الفريق الأبيض والوداد، والروح المعنوية للاعبى الزمالك في أعلى مستوياتها".

وضمت بعثة الزمالك 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه، وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.