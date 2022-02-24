شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش يصل القاهرة لبدء التجهيز لمواجهتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى القاهرة منذ قليل بعد فترة الإجازة التي حصل عليها عقب بطولة كأس أمم أفريقيا، لبدء الاستعدادا لمواجهتى منتخب السنغال في المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأجل وصول كارلوس كيروش بسبب مرض حفيدته، حيث كان من المقرر عودته الاثنين الماضى، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، والتى حصل الفراعنة فيها على المركز الثانى عقب الخسارة فى المباراة النهائية أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

وقرر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

كما تقرر بشكل نهائى انطلاق المعسكر فى القاهرة، حيث تقام المباراة بشكل رسمى باستاد القاهرة الدولى، وينتظر اتحاد الكرة قرار الجهات الأمنية لتحديد الأعداد النهائية للجماهير.

على صعيد متصل، تواصل أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش المدير الفنى للاستفسار عن حقيقة اهتمامه بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني "سيبرايل ماكريكيس"، لتمثيل منتخب مصر فى مباراتىّ السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن كيروش لم يطلب أى شىء بخصوص إجراءات ضم اللاعب للمعسكر المقبل فى ظل عدم امتلاكه ما يثبت جنسيته المصرية، وهذه الإجراءات تحتاج لوقت طويل، لذا تأكد عن دخول اللاعب فى الحسابات الفترة المقبلة.

ويجيد سيبرايل ماكريكيس اللعب فى ثلاثة مراكز فى خط الوسط وهي 6 و 8 و 10، ولعب سيبرايل فى خط الوسط لمنتخب لاتفيا تحت 19 عاما .

سبرايل ماكريكيس، محترف من أصول مصرية فى ألمانيا، ولد فى 10 مايو من عام 2000، ويلعب في فريق دورتموند الألماني تحت 23 عاما، بمركز صانع الألعاب، وترجع أصول اللاعب المصرية لعائلة والده، وسبق له تمثيل منتخب لاتڤيا تحت 19 عاما فى 5 مباريات.