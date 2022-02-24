شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23\ 2\ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأحداث و الأخبار المهمة، على رأسها فوز الجونة على الإسماعيلى، وتعادل المصرى مع إيسترن كومبانى، بالإضافة إلى مفاوضات الزمالك مع فرجانى ساسى.

إصابة "مورو ساليفو" بكسر في اليد ويغيب 6 أسابيع عن الاتحاد السكندرى

يغيب لاعب الوسط الدولى الغانى "مورو ساليفو" عن الاتحاد السكندرى لمدة 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في اليد خلال مباراة إنبى الأخيرة وانتهت بخسارة زعيم الثغر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام. عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة إستقالته من رئاسة لجنة الحكام اكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية أنه مستمر في عمله ولا حقيقة لتقديمه أو تهديده بالإستقالة بسبب تشكيل لجنة الحكام المعاونة له ،تابع عبد الفتاح لـ " الخليج 365 " انه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام بالكامل خلال الساعات المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام لاعتمادها.

محمد عبد المنعم يتعافى من كدمة مباراة الهلال ويشارك فى مران الأهلى

تعافى محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى من الكدمة التى تعرض لها فى مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال، وشارك فى المران الصباحى لفريقه، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .