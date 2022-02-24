شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الاربعاء 23\2\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأحداث و الأخبار الهامة ، على رأسها فوز الجونة على الاسماعيلى ، و تعادل المصرى مع ايسترن كومبانى ، بالاضافة إلى مفاوضات الزمالك مع فرجانى ساسى .

محمد عبد المنعم يتعافى من كدمة مباراة الهلال ويشارك فى مران الأهلى

تعافى محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى من الكدمة التى تعرض لها فى مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال، وشارك فى المران الصباحى لفريقه، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .