شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة شيكا وفرحة الجزيرى وحماس بن شرقى أبرز ملامح أول تدريب للزمالك فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبه الأول على ملعب "كهرما" بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت في الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

وظهرت علامات التركيز على أوجه لاعبى الزمالك والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وجاءت أبرز المشاهد متمثلة فى ابتسامة محمود عبد الرزاق شيكابالا، وفرحة سيف الدين الجزيرى وحماس أشرف بن شرقى، وكعب محمد عبد الشافى.

وشهد مران اليوم مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد انضمامه للبعثة قادمة من أنجولا بعد شفائه من كورونا التي أبعدته عن مباراة ساجرادا الأنجولى.

وضمت بعثة الزمالك 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه، وجاءت القائمة كالتالى.. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية. خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.



ابتسامة شيكابالا



تدريب الزمالك



تركيز شيكابالا



تركيز كارتيرون



تركيز لاعبى الزمالك فى المران



حماس أشرف بن شرقى



فرحة سيف الجزيرى