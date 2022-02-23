محمد صلاح يحرز هدف تقدم ليفربول أمام ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز لاعبنا الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول وكابتن منتخب مصر، هدف تقدم فريقه على نظيره فريق ليدز يونايتد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ الموسم الكروي 2021-2022.

هدف محمد صلاح

أستطاع لاعبنا الدولي محمد صلاح في إحراز هدف تقدم الريدز، أمام نظيره فريق ليدز يونايتد بالدقيقة 14 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق ركلة جزاء، في المباراة التي تجمعهم الأن على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول.

نتيجة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

يتقدم الأن فريق ليفربول أمام نظيره فريق ليدز يونايتد، في إطار مباراة مؤجلة من مواجهات الجولة التاسعة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة1-0 على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول

وجاء التشكيل الرسمي لفريق ليفربول في مواجهة نظيره فريق ليدز يونايتد ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فان ديك، ألكسندر أرنولد، ماتيب، روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكنتارا، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دياز.

ترتيب ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني من ترتيب جدول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 57 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر، فريق مانشستر سيتي، الذي يمتلك 63 نقطة.

ترتيب ليدز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

بينما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر من ترتيب جدول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة.