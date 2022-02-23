محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام ليدز بالبريميرليج

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة ليدز، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

ويلعب محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون

الوسط: فابينيو، تياجو، جونز

الهجوم: دياز، صلاح، ماني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، وحال الفوز يستطيع الاقتراب أكثر من مانشستر سيتي المتصدر، أما ليدز يونايتد فيحتل المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.