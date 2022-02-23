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محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام ليدز بالبريميرليج

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة ليدز، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

ويلعب محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون

الوسط: فابينيو، تياجو، جونز

الهجوم: دياز، صلاح، ماني.

ويحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، وحال الفوز يستطيع الاقتراب أكثر من مانشستر سيتي المتصدر، أما ليدز يونايتد فيحتل المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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