دوري أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمي لقمة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن كلاً من دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ورالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفريقين في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وجا ءتشكيل المان يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: فاران، ماجواير، ليندلوف، لوك شو

خط الوسط: برونو فيرنانديز، بوجبا، فريد

خط الهجوم: رونالدو، راشفورد، سانشو

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوندوجبيا، لودى، فرساليكو

خط الهجوم: آنخيل كوريا، جواو فيليكس

وكان أتلتيكو مدريد قد حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، بعد حلّ وصيفًا فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلفًا خلف ليفربول الذي تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

ويدخل الروخى بلانكوس مباراة مانشستر يونايتد، في ظل غياب 4 لاعبين من أهم أبرز عناصره هم دانييل واس وماتيوس كونيا للإصابة وليمار وليكومت بعد إصابتهما بفيروس كورونا.