شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 23/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأربعاء، الموافق 23/ 2/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها.. الفريق يصل المغرب استعدادا لمواجهة الوداد، الزمالك يفاوض فرجانى ساسى على العودة بقيمة العقد القديم، والرجاء المغربي يستضيف مران الزمالك الجمعة المقبل.

الزمالك يفاوض فرجانى ساسى على العودة بقيمة العقد القديم

يفاوض مسئولو نادى الزمالك، الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الدحيل القطرى الحالى، من أجل العودة إلى القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، وهو ما رحب به ساسى خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تربطه بمسئولى النادى الحاليين.

الزمالك يصل المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

وصلت بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالدار البيضاء.

بعثة الزمالك تخضع لمسحة كورونا في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء

خضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية بمطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية فور الوصول إلى الأراضي المغربي، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

زيزو يصل المغرب للانضمام لبعثة الزمالك استعدادا لمواجهة الوداد

وصل أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك إلى المغرب برفقة كل من الدكتور إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

الرجاء المغربي يستضيف مران الزمالك الجمعة المقبل

قرر نادي الرجاء المغربي استضافة مران الزمالك يوم الجمعة المقبل في ختام استعدادات الأييض لمواجهة الوداد ، ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون يحدد برنامج تأهيل طارق حامد لتجهيزه بعد رحلة المغرب

حدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، برنامج تدريبى خاص لطارق حامد لاعب خط الوسط، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية لفريقه عقب عودة البعثة من المغرب، والاستعداد لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء بالجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

روقا يخضع لجلسات علاج فى الزمالك بعد إصابة العضلة الخلفية