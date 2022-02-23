شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة إستقالته من رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية أنه مستمر في عمله ولا حقيقة لتقديمه أو تهديده بالإستقالة بسبب تشكيل لجنة الحكام المعاونة له ،تابع عبد الفتاح لـ " الخليج 365 " انه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام بالكامل خلال الساعات المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام لاعتمادها.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تشكيل لجنة للـ VAR تتبع لجنة الحكام الجديدة التى يترأسها عصام عبد الفتاح.

وأعلن عصام عبد الفتاح خلال الفترة المقبلة عن أسماء لجنة الحكام بالكامل ومن بينها أسماء لجنة حكام الـvar.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام فى الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد جدد الثقة فى عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته فى إدارة اللجنة.

وأجّل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان التشكيل الجديد للجنة الحكام عقب اجتماع أمس الاثنين، حيث يتحفظ المجلس على تواجد أحمد أبو العلا ضمن اللجنة فى الوقت الذى وضعه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ضمن التشكيل الجديد، ويرغب مجلس الجبلاية فى الاستعانة بعضو آخر بخلاف أبو العلا.

وتأكد وجود محمد فاروق وتامر درى وتحسين أبو السادات فى التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية، واعتذر ياسر عبد الرءوف الحكم الدولى السابق عن التواجد فى التشكيل الجديد فى اللجنة، بعدما تلقى عرضا للعمل كنائب لعصام عبد الفتاح رئيس اللجنة حيث اشترط عبد الرؤوف رئاسة اللجنة للتواجد فى الفترة المقبلة.