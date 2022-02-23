شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يغيب عن المصري في مباراة أوتوهو الكونغولي بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب كريم العراقي نجم خط دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بنظيره أوتوهو ممثل الكونغو "برازافيل" والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية "كينشاسا"، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري ومازيمبي الكونغولي التي أقيمت مساء أمس الأحد الماضي وانتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ.

ووصل محمود جابر، المدير الإداري بالنادي المصري إلى العاصمة الكونغولية "كينشاسا"، وذلك للإعداد لكافة ترتيبات بعثة المصري، والتي ستصل إلى "كينشاسا" صباح غد الخميس، استعدادًا لملاقاة أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، والمقرر إقامتها على ستاد الشهداء بكينشاسا في السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وفور وصول محمود جابر إلى كينشاسا برفقة أحمد منصور إداري الفريق، قاما على الفور بجولة في عدد من فنادق كينشاسا ليتم الاستقرار في النهاية وبعد التنسيق مع حسن عمار، رئيس البعثة وكريم ذكري، مدير الكرة على فندق "كمبينسكي فلوف كونغو"، حيث يبعد الفندق عن ملعب المباراة بنحو سبعة كيلومترات، كما يبتعد عن مطار كينشاسا بنحو عشر كيلومترات، ويتميز هذا الفندق والذي يعد أحد أرقى فنادق كينشاسا بارتفاع مستوى كافة الخدمات التي يحتاجها الفريق من قاعات طعام مستقلة وكذا النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم وقاعة المحاضرات المجهزة بالإضافة إلى اطلالته المتميزة على نهر الكونغو.