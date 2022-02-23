شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعقد جلسة مع كارتيرون لبحث متطلبات الزمالك قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب " كهرما" بالدار البيضاء، لبحث كافة متطلبات برنامج الأبيض قبل مواجهة الوداد المغربي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب على الشد من أزر اللاعبين قبل تدريب اليوم، كما حرص أعضاء مجلس الإداره المرافقين البعثه على حضور التدريب لمؤازرة الفريق، وهم مصطفي هدهود نائب رئيس النادي و علاء مقلد و جمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثه المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد، خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.