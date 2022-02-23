شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصري اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2022 مباراتين مثيرتين في الدوري المصري شهدتا تسجيل خمسة أهداف، حيث تعادل إيسترن كومباني مع المصري البورسعيدي بثنائية لكل فريق، وواصل الإسماعيلي أحزانه بالخسارة من الجونة بهدف دون رد.

وجاءت أهداف الدورى المصري اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2022 كالتالي:

2 / 2 المصرى و إيسترن

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق المصرى عن طريق النيجيرى أوستين أموتو في الدقيقة 13 و محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 55 بينما جاءت أهداف فريق إيسترن كومبانى من ركلة الجزاء في الدقيقة 28 عقب الرجوع الى تقنية الـ" VAR " من قبل الحكم إبراهيم محمد أحرازه أحمد

0 / 1 الإسماعيلى والجونة

حقق نادى الجونة فوزا مهما على نادى الإسماعيلى بهدف نظيف في أول ظهور لحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للدراويش ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

سجل خالد قمر الهدف الأول للجونة في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة، بعدما استغل رأسية الشبراوى لينفرد بعمر رضوان، ويضعها