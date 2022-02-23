أحمد الغندور حكما لمباراة البنك الأهلى وبيراميدز غدا

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الغد بين البنك الأهلي وبيراميدز إلى طاقم حكام يقوده الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد لطفي وهاني العراقي مساعدين، وحسني سلطان حكم رابع، ويضم طاقم حكام المباراة كذلك محمد سلامة حكم فيديو، وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

وفى سياق متصل اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 21 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم لستعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غداً الخميس في الخامسة والنصف مساءً ويستضيفها ستاد بتروسبورت، وجاءت القائمة على النحو التالي..

حراسة المرمى محمود الزنفلي - أحمد صبحي

خط الدفاع أمير مدحت - أحمد العش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة ابراهيم - محمد مصطفي ميدو - إسحاق يعقوبو

خط الوسط أحمد سعيد - محمود سيد -معروف يوسف -محمد لعبة - محمد حامد- احمد ياسر - محمد بسيوني - محمد هلال - كريم بامبو - شادي رضوان

خط الهجوم فادي فريد - ناصر منسي.

كما أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين في معسكر مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس.