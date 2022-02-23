شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحشد قوته الضاربة لرحلة الكونغو لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح غد الخميس، بعثة النادى المصرى فى طريقها إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وذلك استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر والتى تجمع المصرى بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر اقامتها على ستاد الشهداء بكينشاسا فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

يترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصري،، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكرى والجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات.

فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، أحمد شوشة، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم لعيوني،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصي، أحمد حمودي، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعي.