شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: جمهور الإسماعيلى مطالب بالوقوف وراء فريقه.. والجونة استحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة المدير الفنى لنادى الجونة، أن فريقه استحق الفوز على الإسماعيلى، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هارد لك لنادى الإسماعيلى وإن شاء الله القادم أفضل لهم في المباريات المقبلة.. كنا ندرك حجم الدوافع لدى الإسماعيلى وحاجتهم للفوز وكنا محضرين كويس للمباراة ومقسمين المباراة والفوز جه في وقته وكنا محتاجين الثلاث نقاط جدا".

وأضاف مدرب الجونة: "وجود الجمهور في الملعب له عاملين واحد إيجابى وواحد سلبى، الإيجابى أنه بيمنح اللاعبين الدوافع لتحقيق الفوز وتقديم أقوى أداء لهم، ولكن السلبى بانه يجعل اللاعبين تحت ضغط في كل فرصة مهدرة أو حالة التأخر في النتيجة وكان في صالحنا اليوم".

وتابع: "جمهور الإسماعيلى مطلب حاليا بالوقوف وراء فريقه ومعندوش حاجة غير الدعم في الوقت الحالي، وأنا من الناس اللى بتحب الفرق اللى بتلعب كورة والإسماعيلى فرقة كورة فلازم الكل يتكاتف ولسه بدرى جدا والدراويش قادر على العودة لمكانته الطبيعية".

وحقق فريق الجونة فوزا مهما على نظيره الإسماعيلى في أول ظهور لحمد إبراهيم بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

سجل خالد قمر الهدف الأول للجونة في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة، بعدما استغل رأسية الشبراوى لينفرد بعمر رضوان، ويضعها "لوب" من فوق حارس الدراويش.

بهذه النتيجة رفع نادى الجونة رصيده 14 نقطة ليرتقى إلى المركز السابع، من 9 مباريات حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.

في المقابل، بقى نادى الإسماعيلى في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من 10 مباريات، حيث تعادل في 3 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 15 هدفا.