شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع سبعة لاعبين على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء برصيد 5 أهداف هم: بيرسى تاو "الأهلى"،أحمد سيد زيزو "الزمالك"، محمد هلال "البنك الأهلى"، مابولولو "الاتحاد السكندرى"، مروان حمدى "سموحة"، محمود وادى "بيراميدز" وجون إيبوكا "إنبي".

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى..

محمد هلال البنك الأهلي 5

بيرسي تاو الأهلي 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

محمود وادي بيراميدز 5

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 5

مروان حمدي سموحة 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

مصطفى فتحي الزمالك 4

كريم الديب الاتحاد السكندري 4

خالد قمر الجونة 4

صديق أويجولا سموحة 4

علي معلول الأهلي 4

شادي حسين سيراميكا 4

الإسماعيلى 0 – 1 الجونة

حقق نادى الجونة فوزا مهما على نادى الإسماعيلى بهدف نظيف في أول ظهور لحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للدراويش ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

سجل خالد قمر الهدف الأول للجونة في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة، بعدما استغل رأسية الشبراوى لينفرد بعمر رضوان، ويضعها "لوب" من فوق حارس الدراويش.

بهذه النتيجة رفع نادى الجونة رصيده 14 نقطة ليرتقى إلى المركز السابع، من 9 مباريات حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.

المصرى 2 – 2 إيسترن كومبانى

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق المصرى عن طريق النيجيرى أوستين أموتو في الدقيقة 13 و محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 55 بينما جاءت أهداف فريق إيسترن كومبانى من ركلة الجزاء في الدقيقة 28 عقب الرجوع الى تقنية الـ" VAR " من قبل الحكم إبراهيم محمد أحرازه أحمد متعب و نجح أحمد أوفا مهاجم فريق إيسترن باحراز الهدف الثانى في الدقيقة 52 .

بهذه النتيجة أحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما ارتفع رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة الثالثة محتلا المركز الأخير.