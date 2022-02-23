شكرا لقرائتكم خبر عن مرحبا بعودتك.. الأهلى يستقبل محمود متولى بعد العودة من الإصابة والمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النادى الأهلى، بلاعب فريق كرة القدم الأول بالنادى محمود متولى، بعد مشاركته فى تدريبات المارد الأحمر، اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التى غاب بسببها طويلا عن الملاعب، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز، مساء السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمى للأهلى، عبر تويتر، صورة من مشاركة متولى، فى تدريبات اليوم، صحبها بتعليق: "مرحبا بعودتك.. لاعبنا محمود متولى يشارك فى التدريب الجماعى بعد تعافيه من الإصابة".



الأهلى

وانتظم محمود متولى مدافع النادى الاهلى فى تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء عقب عودته من قطر وتعافيه من الإًصابة استعداداً لمواجهة ضد صن داونز الجنوب إفريقى والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى لتجهيز مدافع الفريق محمود متولى للعودة تدريجيًا للمباريات حسب تقرير الجهاز الطبى الذى أكد أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لكن لابد أن تتم هذه العودة بشكل تدريجى حتى لا تحدث انتكاسة طبية فى حالة اللاعب.

وقال الجهاز الطبى إن التقارير الطبية لمتولى وبرنامجه التأهيلى الذى خضع له فى إحدى الأكاديميات بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات فى حالة بدنية جيدة للغاية.