شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُجهز أحمد سيد زيزو للمشاركة أساسيًا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جناح الفريق أحمد سيد زيزو للمشاركة أساسيًا فى مواجهة الوداد المغربى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وشهد مران اليوم مشاركة زيزو بعد انضمامه للبعثة قادمة من أنجولا عقب شفاءه من كورونا التي أبعدته عن مباراة ساجرادا الانجولي .

وحدد كارتيرون برنامج تدريبى مكثف لزيزو الذى غاب عن مباراة ساجرادا الأنجولى بسبب ايجابية مسحة كورونا التى جاءت قبل المباراة، وأدت لعزل اللاعب فى أنجولا حتى تحولت المسحة لسلبية وتوجه زيزو بعدها للمغرب للانضمام للبعثة.

وخاض الزمالك تدريبه الأول مساء اليوم على ملعب "كهرما" بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة الوداد، وحرص كارتيرون علي أن تكون التدريبات خفيفة وتقسيمة في ربع ملعب ،ثم شهد المران هطول الأمطار ، وفضل المدرب الفرنسي أن يكون التدريب لمدة قصيرة لم تتجاوز 60 دقيقة مراعاة للإرهاق في السفر اليوم .

وتضم بعثة الزمالك 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه، وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر