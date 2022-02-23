شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "مورو ساليفو" بكسر في اليد ويغيب 6 أسابيع عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب لاعب الوسط الدولى الغانى "مورو ساليفو" عن الاتحاد السكندرى لمدة 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في اليد خلال مباراة إنبى الأخيرة وانتهت بخسارة زعيم الثغر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويضع الجهاز الطبي لفريق الاتحاد السكندري " ساليفو" تحت الملاحظة لمتابعة حالته قبل وضع يده في "الجبس" وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدورى العام.

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا وغاليا على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وجاء من هجمة سريعة لفريق إنبي وصلت الكرة لمروان داوود على الجانب الأيسر الذي مررها لداخل منطقة الجزاء وسددها إيبوكا من لمسة واحدة لتمر بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة يقفز فريق إنبى تحت قيادة مدربه حلمى طولان، إلى المركز الثامن برصيد 13 نقاط من 10 مباريات، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 9 أهداف واستقبل 12 هدفا، فيما يتجمد رصيد الاتحاد السكندرى فى المركز السابع برصيد 13 نقطة من 10 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات، سجل 15 هدفا واستقبل 17 هدفا.