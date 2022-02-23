تدريبات خفيفة وتقسيمة وأمطار ومشاركة زيزو عنوان المران الأول للزمالك فى المغرب

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالزمالك تدريبه الاول مساء اليوم على ملعب "كهرما" بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت في الجولة الثالثة بدورى ابطال افريقيا.

وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي أن تكون التدريبات خفيفة وتقسيمة في ربع ملعب ،ثم شهد المران هطول الأمطار ، وفضل المدرب الفرنسي أن يكون التدريب لمدة قصيرة لم تتجاوز 60 دقيقة مراعاة للإرهاق في السفر اليوم .

شهد مران اليوم مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد انضمامه للبعثة قادمة من أنجولا بعد شفاءه من كورونا التي أبعدته عن مباراة ساجرادا الانجولي .

حضر المران اليوم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.