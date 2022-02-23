شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة وتقسيمة وأمطار ومشاركة زيزو عنوان المران الأول للزمالك فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي أن تكون التدريبات خفيفة وتقسيمة في ربع ملعب ،ثم شهد المران هطول الأمطار ، وفضل المدرب الفرنسي أن يكون التدريب لمدة قصيرة لم تتجاوز 60 دقيقة مراعاة للإرهاق في السفر اليوم .
شهد مران اليوم مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد انضمامه للبعثة قادمة من أنجولا بعد شفاءه من كورونا التي أبعدته عن مباراة ساجرادا الانجولي .
حضر المران اليوم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.
وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .
وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.
خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.