شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الأربعاء بعد انتهاء مباريات اليوم التي شهدت مواجهة الإسماعيلى والجونة وإيسترن كومبانى مع المصرى البورسعيدى.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 22 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الثانى برصيد 20 نقطة وحل الزمالك ثالثا برصيد 19 نقطة وسموحة رابعا بذات الرصيد من النقاط.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى..



ترتيب الدورى المصرى

الإسماعيلى 0 – 1 الجونة

حقق نادى الجونة فوزا مهما على نادى الإسماعيلى بهدف نظيف في أول ظهور لحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للدراويش ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

سجل خالد قمر الهدف الأول للجونة في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة، بعدما استغل رأسية الشبراوى لينفرد بعمر رضوان، ويضعها "لوب" من فوق حارس الدراويش.

بهذه النتيجة رفع نادى الجونة رصيده 14 نقطة ليرتقى إلى المركز السابع، من 9 مباريات حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.

المصرى 2 – 2 إيسترن كومبانى

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق المصرى عن طريق النيجيرى أوستين أموتو في الدقيقة 13 و محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 55 بينما جاءت أهداف فريق إيسترن كومبانى من ركلة الجزاء في الدقيقة 28 عقب الرجوع الى تقنية الـ" VAR " من قبل الحكم إبراهيم محمد أحرازه أحمد متعب و نجح أحمد أوفا مهاجم فريق إيسترن باحراز الهدف الثانى في الدقيقة 52 .

بهذه النتيجة أحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما ارتفع رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة الثالثة محتلا المركز الأخير.