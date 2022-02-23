"سعداء في الاسكندرية".. مدرب صنداونز يستعرض استعداداته لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رولاني موكوينا مدرب صنداونز الجنوب إفريقي بأن هناك لغة مشتركة بينهم والأهلي في احترام كل منهما للآخر.

وقال رولاني موكوينا في تصريحاته اليوم الأربعاء: "توجهنا إلى الأسكندرية، وتمكنا من الحصول على مستوى راق من أدوات التدريب وهذا الأمر يساعدنا كثير على الاستعداد ليس فقط لمباريات دوري الأبطال لكن أيضا من أجل استكمال الموسم المحلي".

وتابع: "لقد وجدنا هنا (استاد برج العرب) أدوات تدريب سبق واستخدمها نادي أتلتيكو مدريد، ونستطيع أن نستخدم الكثير من الأدوات التي تساعدنا على التعافي والتدريب بأفضل شكل ممكن".

وأما عن رأيه في المباراة، فقال: "نحن نعلم أن مهمة الفريق أمام الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا نعلم أننا والأهلي نستخدم نفس اللغة، والمباراة لن تكون سهلة عليهم أيضا".

وتحدث عن الأهلي، قائلًا: "شاهدت الأهلي مساء أمس، والتشكيل كان قوي للغاية، ومن بين عناصر خط الدفاع كان ياسر (إبراهيم) فقط الذي يشارك باستمرار، وتوفيق قيل لي أنه مصاب لكنك لا تضمن شيء في كرة القدم، وهاني أيضا مدافع أيمن جيد".

وواصل: "أيمن أشرف يستطيع اللعب في مركز المدافع الأيسر، وقلب الدفاع الأيسر إذا كان الفريق يلعب بثلاثة في الخط الخلفي، والفريق قام بهذا الشيء مرات عديدة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية".

وعن أداء الفريق في الفترة الماضية، فقال: "الأهلي كان قويا في كأس العالم للأندية، وأمام بالميراس لعب بثلاثة لاعبين في الخلف، لكنه قام بتعديل الطريقة بعد ذلك، وعاد للعب بأربعة لاعبين، واستطاع الفريق أن يقدم أداء قوي أيضا".

واستطرد: "لا يختلف الأمر سواء كان الأهلي يلعب بثلاثي في الخط الخلفي أو 4 لاعبين، وديانج سواء كان يلعب مركز 8 أو 6، هناك فتحي أيضا يجيد اللعب في العمق من أجل دعم خط الدفاع أحيانا، وهناك السولية في الوسط يستطيع أن يطور الأداء الهجومي للفريق".

وأردف: "الفريق يلعب بثلاثة لاعبين في الخط الأمامي وهم في غاية القوة من خلال الأطراف، فهناك شريف وهناك حسن يستطيع كل منهما اللعب بين الخطوط والمشاركة في بناء اللعب".

واختتم قائلًا: "لكن فريقنا مستعد للأهلي وشاهدنا مباريات الفريق، ونعلم أن مباريات كهذه تحتاج إلى مباراة خافية يديرها كل فريق في مرحلة الإعداد".