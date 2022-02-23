صدارة الهدافين والمساهمين.. صلاح يسجل هدفين ويصنع في شباك ليدز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

افتتح المحترف المصري بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح التسجيل لناديه خلال مباراته أمام نظيره ليدز يونايتد التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحصل ليفربول بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول على ركلة جزاء سددها محمد صلاح بنجاح ليتقدم لفريقه مُبكرًا.

ولم يكتفِ صلاح بتسجيل الهدف الأول بل صنع الهدف الثاني لزميله ماتيب ليتساوى مع زميله بالفريق أرنولد في الأعلى صناعة للأهداف بالنسخة الجارية من الدوري بواقع صناعة 10 أهداف.

وعاد صلاح للتسجيل مرة ثانية من نقطة الجزاء بعد مرور 35 دقيقة ليُسجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى ليدز.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده التهديفي بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي للهدف الـ 19 في الصدارة بفارق 7 أهداف عن زميله جوتا الذي يُعد أقرب ملاحقيه.

وحال فوز ليفربول سيرفع رصيده إلى النقطة 60 في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما سيتوقف رصيد ليدز عند النقطة 23 في المركز 15.