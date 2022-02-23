مباشر بالفيديو.. ليفربول 3 - 0 ليدز.. ثنائية لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول وليدز ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، وحال الفوز يستطيع الاقتراب أكثر من مانشستر سيتي المتصدر، أما ليدز يونايتد فيحتل المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، تياجو، جونز، دياز، صلاح، ماني.

تشكيل ليدز: إيلان ميسيلر، دالاس، أيلينج، ستروييك، فيربو، فورشاو، كليخ، رافينيا، رودريجو، هاريسون، جيمس.

تفاصيل المباراة:

ضغط ليفربول مبكرًا ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 15، نجح محمد صلاح في تسجيلها ليتقدم للريدز بالهدف الأول مبكرًا.

وسجل رافينيا هدف التعادل في شباك ليفربول في الدقيقة 26، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح جويل ماتيب في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من صناعة محمد صلاح بعد تمريرة رائعة.

ونال ليفربول ضربة جزاء أخرى بعد عرقلة ماني المنفرد بالمرمى، ليسددها صلاح في الشباك في الدقيقة 35 مسجلا الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لليفربول في المباراة.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، نجح صلاح في الانفراد بالمرمى ووضع الكرة من أعلى حارس ليدز إلا أن الدفاع نجح في إبعادها قبل أن تسكن الشباك.