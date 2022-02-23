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صلاح أساسيا مع ليفربول أمام ليدز بالبريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة ليدز، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

ويلعب محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون

الوسط: فابينيو، تياجو، جونز

الهجوم: دياز، صلاح، ماني.

ويحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، وحال الفوز يستطيع الاقتراب أكثر من مانشستر سيتي المتصدر، أما ليدز يونايتد فيحتل المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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