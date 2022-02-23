شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أفضل أهداف الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لأفضل أهداف الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يشارك في البطولة المصرى البورسعيدى وبيراميدز من مصر.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين بينما يأتي في المركز الثانى أهلى طرابلس الليبي برصيد 3 نقاط والنادى الصفاقسي في المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط بينما يتذيل زاناكو المجموعة بدون نقاط.

بينما يحتل المصرى البورسعيدى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل ومازيمبي في المركز الثانى بثلاث نقاط والقطن الكاميرونى في المركز الثالث برصيد نقطتين بينما يتذيل فريق أوثو دويو الكونغولي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وغى سياق متصل أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن النادي رصد مكافآت مادية لتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال عمار إن النادي حدد مكافآت للاعبين فى حال التأهل إلى دور الثمانية، ونتمنى مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة لتحقيق هدفنا بالتأهل.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدورى العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.