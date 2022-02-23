شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه لملعب كهرما بالدار البيضاء..والجماهير المغربية تلتف حول جبل وبن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق الكرة بالزمالك إلي ملعب "كهرما" بالدار البيضاء لخوض أول مران استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت في الجولة الثالثة بدورى ابطال افريقيا.

وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير المغربية علي التواجد أمام فندق إقامة بعثة الزمالك ،والتفت حول محمد ابوجبل ومحمد بن شرقي اللذان كان لهم النصيب الأكبر من التقاط الصور معهم .

ووصلت بعثة الزمالك المغرب ظهر اليوم وضمت 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام .

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.