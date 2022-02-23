شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يزيد أوجاع الإسماعيلى ويفوز بهدف فى الظهور الأول لحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الجونة فوزا مهما على نادى الإسماعيلى بهدف نظيف في أول ظهور لحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للدراويش ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

سجل خالد قمر الهدف الأول للجونة في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة، بعدما استغل رأسية الشبراوى لينفرد بعمر رضوان، ويضعها "لوب" من فوق حارس الدراويش.

بهذه النتيجة رفع نادى الجونة رصيده 14 نقطة ليرتقى إلى المركز السابع، من 9 مباريات حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.

واحتسب محمود البنا ركلة جزاء لنادى الإسماعيلى في الدقيقة 52، لكن تقنية الفيديو أظهرت عدم وجود ركلة جزاء للدراويش واستدعت الحكم الذى قام بإلغائها وقام بإسقاط.

وأهدر فرناندو مهاجم الإسماعيلى فرصة التعادل في الدقيقة 65 بعدما تلقى عرضية رائعة من عبد الرحمن مجدى ولكنه يلعب سهلة في يد إسلام طارق حارس الجونة.

وكاد كريم طارق البديل في إضافة الهدف الثانى للجونة بعدما مر من الجانب الأيسر ومراوغة باهر المحمدى بشكل رائع "كوبرى" ثم سدد في شباك الإسماعيلى الخارجية لتضييع فرصة محققة من الجونة.

في المقابل، بقى نادى الإسماعيلى في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من 10 مباريات، حيث تعادل في 3 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 15 هدفا.

ودخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: عمر رضوان، عصام صبحى، باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد دسوقى، محمد عادل، دونجا، عبد الرحمن مجدى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، دييجو فرناندو.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى: إسلام طارق، عمرو سعداوى، محمد نجيب، عمرو طارق، كيامبادى، نور السيد، سيف الدين العجوز، محمود الشبراوى، إسلام عبد النعيم، إسلام محارب، أرنو راندييانانتيناينا.