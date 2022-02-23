شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد برنامج تأهيل طارق حامد لتجهيزه بعد رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، برنامج تدريبى خاص لطارق حامد لاعب خط الوسط، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية لفريقه عقب عودة البعثة من المغرب، والاستعداد لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء بالجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

ومازال طارق حامد يواصل التأهيل بعد تعرضه لإصابة بكدمة قوية فى الركبة أدت لابتعاده عن المشاركة مع فريقه منذ بطولة كأس الرابطة، كما إنه لم يشارك فى أى تدريب جماعى من وقتها.

ويترأس بعثة الزمالك فى رحلة المغرب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه، وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر