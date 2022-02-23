شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المجيد نائبا لرئيس الاتحاد السكندرى بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز أحمد عبدالمجيد المرشح بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالتزكية بعد استبعاد منافسه الدكتور شريف الحلو اليوم.

وتقام انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة على مقاعد عضوية مجلس إدارة النادي -فوق السن- وذلك بعد فوز محمد مصيلحي برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية، وأحمد عبدالمجيد بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، والثنائي محمود القاضي ومحمد البحيري بعضوية المجلس تحت السن بالتزكية.

من ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة نقل مباريات نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول باستاد برج العرب بدلًا من إقامتها باستاد الإسكندرية ، ويأتي جدول المباريات كالتالي:

- الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28-2 في الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش.

الاتحاد مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 16-3 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت 30-4 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة أن كل دول العالم يتواجد فيها رابطة الاندية باستثناء مصر وهاني أبو ريدة كان مصمم على إقامة رابطة الأندية وتم اختيار محمود الشامي رئيسا للرابطة.

قال في تصريحات اذاعية ، تلقيت اتصال تليفوني من اللجنة السابقة بعرض التواجد في رابطة الأندية، وقدمت استقالاتي في اتحاد الكرة وقلت انني لن اتواجد في اتحاد الكرة نهائيا بسبب اتهامي بمجاملات "فجة " للأندية وعلى رأسها الشرقية .