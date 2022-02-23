شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين الراحل محمود عثمان فى ذكراه السابعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم حكام كرة القدم القدامى والحاليين حفل تأبين لمحمود عثمان أحد رموز التحكيم يوم الجمعة المقبل بنادى طلعت حرب بمناسبة الذكرى السابعة لرحيله.

يقام حفل التابين بحضور رموز الرياضه والاعلام، إلي جانب أسرة التحكيم المصري من العاملين والمتقاعدين والحارصين دائما علي تخليد ذكري هذا الرمز الكبير .

وكشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن أن التأبين سيقام فى شكل تكريم لرموز التحكيم وستقام مباراة استعراضية بين نجوم الكرة والإعلام مع رموز الحكام ، وذلك من خلال التنسيق مع مدير النادى .

ورحل محمود عثمان 13 فبراير عام 2015، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصرى والإفريقى والعربى .

وتولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.