شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يرتدون قميص 23 قبل مواجهة الجونة تدعيما لعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو النادى الإسماعيلي، على ارتداء قميص بالرقم 23 قبل انطلاق لقاء الجونة، دعماً لزميلهم محمد عمار الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الدراويش وفيوتشر بالدوري.



عمار

وتأكد بشكل نهائي إصابة محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة وفي الغضروف الخارجي وجزع في الرباط الداخلي، وذلك بعد ظهور نتيجة الأشعة، ويخضع عمار لجراحة عاجلة يوم 27 فبراير الجاري يعقبها خوض برنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبيل العودة للتدريبات بشكل تدريجي.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحى، باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد دسوقى

الوسط: محمد عادل، دونجا، عبد الرحمن مجدى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى

الهجوم: دييجو فرناندو

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو سعداوى، محمد نجيب، عمرو طارق، كيامبادى

الوسط: نور السيد، سيف الدين العجوز، محمود الشبراوى، إسلام عبد النعيم، إسلام محارب

الهجوم: أرنو راندييانانتيناينا

في أول مباراة يلعبها الفريق بعد رحيل مدربه الأرجنتينى خوان بروان وتعيين حمد إبراهيم بشكل مؤقت، ويسعى لتحقيق الفوز الأول له في الدورى هذا الموسم بعد الخسارة من بيراميدز بهدف في الجولة الماضية.

ويدخل الإسماعيلى اللقاء في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين من 9 مباريات، حيث تعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، ويعول حمد إبراهيم على الخبرات المتواجدة في الفريق من أجل خروج الفريق من الكبوة التي يعيشها في الوقت الحالي بسبب البداية السيئة التي حققها الدراويش.

في المقابل، يدخل نادى الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش في آخر مباراة له في الدورى بعد تأجيل مواجهته مع الأهلى في الجولة التاسعة، ويسعى رضا شحاتة في قيادة الفريق لمواصلة الانتصارات والتقدم في جدول الدورى والهروب مبكرا من المراكز المتأخرة في الجدول.

ويحتل نادى الجونة المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة من 8 مباريات حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 6 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.