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21 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 21 لاعباً  للدخول في معسكر مغلق اليوم لستعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الممتاز، والمقرر لها غداً الخميس في الخامسة والنصف مساءً ويستضيفها ستاد بتروسبورت، وجاءت القائمة على النحو التالي.. 

 

 حراسة المرمى محمود الزنفلي - أحمد صبحي

 

 خط الدفاع أمير مدحت - أحمد العش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة ابراهيم  - محمد مصطفي ميدو  - إسحاق يعقوبو 

 

خط الوسط أحمد سعيد - محمود سيد -معروف يوسف -محمد لعبة  - محمد حامد- احمد ياسر -  محمد بسيوني - محمد هلال - كريم بامبو - شادي رضوان

 

 خط الهجوم  فادي فريد - ناصر منسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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