شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 21 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم لستعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غداً الخميس في الخامسة والنصف مساءً ويستضيفها ستاد بتروسبورت، وجاءت القائمة على النحو التالي..
حراسة المرمى محمود الزنفلي - أحمد صبحي
خط الدفاع أمير مدحت - أحمد العش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة ابراهيم - محمد مصطفي ميدو - إسحاق يعقوبو
خط الوسط أحمد سعيد - محمود سيد -معروف يوسف -محمد لعبة - محمد حامد- احمد ياسر - محمد بسيوني - محمد هلال - كريم بامبو - شادي رضوان
خط الهجوم فادي فريد - ناصر منسي.