شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم بطولة إفريقيا لدراجات الطريق رسميا فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق الاتحاد الدولي للدراجات برئاسة ديفيد لابارتيان على قرار الاتحاد الإفريقي للدراجات بإسناد تنظيم بطولة إفريقيا لدراجات الطريق إلى مصر رسميا ، والتي من المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس المقبل.

وجاء قرار إسناد تنظيم البطولة إلى مصر بعد اعتذار بوركينا فاسو عن استضافتها لظروف طارئة.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي أن إسناد تنظيم بطولة إفريقيا لدراجات الطريق إلى مصر يعكس ثقة المؤسسات الرياضية العالمية في مصر بلد الأمن والأمان ومدى قدرتها المشهود بها في تنظيم البطولات القارية والدولية بنجاح كبير.

واوضح عزام ان مصر جاهزه لإستضافة البطولة او اي حدث عالمي للدراجات في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية وكافة مؤسسات الدولة لإنجاح تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر، وهو ما ينعكس من خلال النجاح الكبير الذي حققته العديد من البطولات القارية والدولية التي استضافتها مصر في الفترة الأخيرة.