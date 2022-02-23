شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: مؤشر أداء "إيسترن كومبانى" يرتفع ونعانى من سوء حظ غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء عبد العال المدير الفني بنادى إيسترن كومبانى عن رضاه من أداء لاعبيه رغم التعادل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

أكد عبد العال في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" أن مؤشر أداء إيسترن كومبانى يرتفع في كل مباراة عن التي سبقتها، مشيرا إلى أن فريقه يلازمه سوء حظ غريب من الإصابات التي يتعرض لها.

تابع المدير الفنى لـ إيسترن كومبانى :" بلعب على المجموعة التى أمتلكها وإمكانياتهم المتاحة وأتمنى استمرار النتائج الإيجابية خلال المباريات القادمة من الدورى العام".

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب.

جاءت أهداف فريق المصرى عن طريق النيجيرى أوستين أموتو في الدقيقة 13 و محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 55 بينما جاءت أهداف فريق إيسترن كومبانى من ركلة الجزاء في الدقيقة 28 عقب الرجوع الى تقنية الـ" VAR " من قبل الحكم إبراهيم محمد أحرازه أحمد متعب و نجح أحمد أوفا مهاجم فريق إيسترن باحراز الهدف الثانى في الدقيقة 52 .

بهذه النتيجة أحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما ارتفع رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة الثالثة محتلا المركز الأخير.