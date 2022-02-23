شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض فرجانى ساسى على العودة بقيمة العقد القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاوض مسئولو نادى الزمالك، الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الدحيل القطرى الحالى، من أجل العودة إلى القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، وهو ما رحب به ساسى خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تربطه بمسئولى النادى الحاليين.

وتدور مفاوضات الطرفين فى الوقت الحالى حول قيمة العقد الجديد الذى سيبرم بين الزمالك وفرجانى، وعرض مسئولى القلعة البيضاء على اللاعب إبرام عقد جديد بنفس قيمة التعاقد الذى تتراوح قيمته ما بين المليون والمليون و300 ألف دولار.

وكانت تقارير صحفية تونسية، كشفت أمس، الثلاثاء، عن اتجاه نادي الدحيل القطري في الاستغناء عن لاعبه فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وشارك فرجاني ساسي بقميص الدحيل 15 مباراة فى الدوري القطري ، صنع خلالها هدفين فقط، بعدما رحل عن الزمالك إلى الدحيل الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "football tunisien"، من خلال مصادر مقربة للاعب، أن ساسي لن يستمر طويلًا مع الدحيل ، وأن هناك اتفاقًا بين الطرفين على إنهاء التعاقد في الصيف المُقبل.

وأضافت الصحيفة التونسية بحسب مصادر مقربة من فرجاني ساسي، أن وجهته المُقبلة ستكون نحو الزمالك مرة أخرى.

وأشارت football tunisien إلى أن اللاعب التونسي ينتظر تسوية مستحقاته القديمة مع الزمالك التي كانت سببًا في وجود نزاع قانوني، من أجل الاتفاق على عقد جديد.