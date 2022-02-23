الجونة يُزيد أوجاع الإسماعيلي بهدف.. ويقفز للمركز السابع بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق الجونة فوزًا صعبًا أمام نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وسجل هدف الجونة الوحيد في المباراة اللاعب خالد قمر بعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليُسددها في المرمى.

ورفع الجونة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 14 في المركز السابع بدلاً من المركز 13 برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3 في المركز قبل الأخير.

وتُعد هذه هي الهزيمة الأولى للإسماعيلي تحت قيادة مدربه الجديد حمد إبراهيم الذي افتتح مبارياته مع الدراويش بهزيمة.

ودخل الإسماعيلي بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي، باهبر المحمدي، محمد هاشم، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد عادل، محمود دونجا، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى.

مهاجم: دييجو.

وبدأ الجونة بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: عمر سعداوي، محمد نجيب، عمرو طارق، كيامبادي.

خط الوسط: إسلام عبدالنعيم، محمد الشبراوي، إسلام محارب، نور السيد، سيف العجوز.

المهاجم: راندي.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وأرسل لاعب الإسماعيلي أحمد مدبولي كرة عرضية داخل منطقة جزاء الجونة ليحولها دييجو برأسه بجوار القائم في الدقيقة 10.

وأبعد مدافع الجونة عمر طارق في الدقيقة 39 كرة عرضية أرسلها لاعب الإسماعيلي أحمد مدبولي داخل منطقة جزاء الجونة.

واحتسب الحكم محمود البنا في الدقيقة 50 ركلة جزاء لنادي الإسماعيلي بداعِ عرقلة لاعب الجونة للاعب الإسماعيلي أحمد مصطفى قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويلغي قراره في الدقيقة 54.

وصلت الكرة في الدقيقة 60 للاعب الجونة خالد قمر داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليُسدد الكرة داخل الشباك.

وأجرى مدرب الإسماعيلي حمد بعد الهدف تغييرت بالدفع باللاعب الفلسطيني خالد النبريص بدلاً من أحمد مدبولي واللاعب محمد مخلوف بدلاً من محمد عادل.

وسدد لاعب الجونة كريم طارق في الدقيقة 66 كرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى حارس الإسماعيلي، قبل أن يرد الإسماعيلي في الدقيقة 70 بعرضية لم يُسددها لاعبه دييجو برأسه بتمكن لتمر بجانب مرمى الجونة.

ودفع المدير الفني للإسماعلي حمد إبراهيم في الدقيقة 80 باللاعب محمد عبدالسميع بدلاً من أحمد مصطفى.