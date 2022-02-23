في مباراة الأهداف السريعة.. المصري يتعادل مع إيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباراة إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي بنتيجة (2-2)، في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري we المصري.

المهاجم النيجيري أوستين أموتو افتتح أهداف المباراة لصالح المصري في الدقيقة 19.

ومن ضربة جزاء وبعد العودة لتقنية الفيديو سجل أحمد متعب هدف التعادل لفريق إيسترن كومباني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 53، وبعد مراوغة حارس المصري أحرز أحمد أمين "أوفا" هدف التقدم لإيسترن.

لكن وبعد أربع دقائق نجح البديل محمد عبد اللطيف "جريندو" أن يدرك التعادل لتصبح النتيجة (2-2).

تشكيل إيسترن كومباني: أحمد علي - خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح - أحمد جودة - الحسيني طه - محمد ناصر مودي - عبد العزيز موسى - أحمد السعيد - عماد ميهوب - أحمد أمين - فراس عايفية.

تشكيل المصري: عصام ثروت - عموري - مصطفى أيمن - حجاج عويس - حسن علي - إيزي إيمكا - أحمد شوشة - أوستون أموتو - أحمد علاء - حسام الجزار - إسلام صلاح.

بتلك النتيجة أصبح رصيد إيسترن كومباني ثلاث نقاط في المركز الأخير متساويًا مع الإسماعيلي إلا أن الأخير سيواجه الجونة ضمن مباريات نفس الجولة.

في المقابل، أصبح رصيد المصري 15 نقطة ليكون الفريق البورسعيدي في الترتيب الخامس متفوفًا على فاركو بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يلتقي إيسترن كومباني فريق سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ11.

في المقابل، يلعب المصري ضد إنبي في الثالث من مارس المقبل ضمن مباريات نفس الجولة.