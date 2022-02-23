الامارات | أحمد بن محمد يدعو الجميع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني بـ"إكسبو دبي" 2 مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يدعو الجميع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني بـ"إكسبو دبي" 2 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، جميع فئات المجتمع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني بنسخته السابعة يوم 2 مارس المقبل، حيث يقام في مقر "إكسبو 2020 دبي"، منوها سموه إلى أن الحدث يحمل دلالات مهمة، أبرزها مدى وعي مجتمع دولة الإمارات بقيمة وأهمية الرياضة والحرص على تبنيها أسلوباً للحياة، والعزيمة والإصرار على عودة الحدث الرياضي المجتمعي الذي قوبل بتجاوب مثالي منذ انطلاقته للمرة الأولى في العام 2015.

وأشار سموه إلى أن المبادرة، التي تأسست استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص يوم وطني تتم فيه ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية، لا تزال تعكس شغف جميع فئات وشرائح المجتمع بأهمية وقيمة ممارسة الرياضة، على الرغم من توقفها على مدار العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة العالمية.

وأعرب سموه عن ثقته في نجاح هذه النسخة التي ستقام فعاليتها الرئيسية في إكسبو، حيث تجتمع ثقافات العالم وبما يمثله الحدث الكبير من مصدر إلهام لزواره من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم. ويمكن التسجيل للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني من خلال الموقع الإلكتروني www.uaenoc.ae/sportsday والذي يتيح فرصة التعرف على الفعاليات والأنشطة المقامة تزامناً مع الحدث الرياضي.

وتشمل الفعالية الرئيسية المشي لمسافة ثلاثة كيلومترات، كما سيتم تفعيل جميع الأنشطة الرياضية في اكسبو بالتزامن مع الحدث طوال يوم الثاني من مارس، وستُوجّه الدعوة لجميع أجنحة الدول للمشاركة في الحدث، مع السماح لمن قاموا بالتسجيل للمشاركة في الفعالية الرئيسية بدخول مقر إكسبو 2020 دبي مجاناً دون الحاجة لشراء تذاكر.

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