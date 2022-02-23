الامارات | أمر تقييدي لخمس سنوات بحق رجل استولى على حذاء والد نجمة تنس بريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمر تقييدي لخمس سنوات بحق رجل استولى على حذاء والد نجمة تنس بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة بريطانية اليوم أمراً تقييدياً لمدة خمس سنوات بحق رجل كان يطارد لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو، وقطع 37 كيلومتراً مشياً إلى منزلها حيث استولى على حذاء والدها. وقالت حاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز البالغة 19 عاماً إن أمريت ماغار البالغ 35 عاماً انتهك حريتها وجعلها تنظر باستمرار خلفها، بحسب محكمة بروملي الجزائية في جنوب لندن.

زار سائق التوصيلات السابق من شمال - شرق لندن منزل رادوكانو الواقع في جنوب-شرق لندن ثلاث مرات، وفي احدى المرات قام بتزيين شجرة في الحديقة الأمامية بأضواء عيد الميلاد. وترك لها أيضا الورود مع رسالة تقول "لا شيء أقوله سوى انك تستحقين الحب". وتضمنت الرسالة خريطة برسم اليد تظهر مسافة "23 ميلاً" قطعها مشياً من منزله. وقرأت النائبة العامة دنيس كلوز أقوال رادوكانو بأن "الأحداث جعلتها تشعر بقلق كبير لدى خروجها". وتابعت "يتردد والداها بالسماح لها أن تخرج بمفردها. تشعر بأن حريتها قد سُلبت وهو يراقبها باستمرار".

واتصل والدها إيان بالشرطة بعد أن رصد ماغار على جرس الباب. لاحظ لاحقاً فقدان أحد أحذيته من الشرفة. وأدين ماغار الشهر الماضي بمطاردة النجمة الصاعدة بين 1 نوفمبر و4 ديسمبر. وقد أصدر القاضي سوشيل كومار الأربعاء قراراً تقييدياً بحقه لمدة خمس سنوات. لم يعد مسموحاً له الاتصال برادوكانو أو والديها، الاقتراب على مسافة ميل (1.6 كلم) من شارع سكنها أو الحضور في أي منشأة حيث تتدرب أو تخوض مبارياتها.

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