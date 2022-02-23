شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقفه من اهتمام بنفيكا البرتغالي بعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادي الأهلي موقفهم من اهتمام عدد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها بنفيكا البرتغالي للحصول على خدمات محمد عبد المنعم نجم دفاع الفريق الأحمر ومنتخبنا الوطني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي أن النادي لم يتلقى أي عروض بخصوص أي لاعب في الوقت الحالي بما فيهم محمد عبد المنعم خاصة وأن لازال هناك وقت طويل قبل انتهاء الموسم وانطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع المصدر أن فكرة التفريط في محمد عبد المنعم غير مطروحة في الوقت الحالي خاصة وأن هناك احتياج شديد لخدماته وهو ما كان السبب في قطع اعارته من نادي فيوتشر وعودته خلال الميركاتو الشتوي الماضي رغم أن اعارته كان من المفترض أن تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على محمد عبد المنعم مدافع الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفضل تألقه بمباراة فريقه ضد الهلال السوداني والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونشرت صفحة الكاف عبر فيس بوكفيديو لملخص لمسات محمد عبد المنعم بمباراة الهلال السوداني، جدير بالذكر أن الجهاز الفني للأهلي فضل استبعاد عبد المنعم من قائمة مباراة المقاصة الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة بعد تعرضه لكمة بالرأس في نهاية مباراة الهلال السوداني.