فيديو .. التعادل الإيجابى 2 / 2 يحسم مباراة المصرى و إيسترن فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق المصرى عن طريق النيجيرى أوستين أموتو في الدقيقة 13 و محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 55 بينما جاءت أهداف فريق إيسترن كومبانى من ركلة الجزاء في الدقيقة 28 عقب الرجوع الى تقنية الـ" VAR " من قبل الحكم إبراهيم محمد أحرازه أحمد متعب و نجح أحمد أوفا مهاجم فريق إيسترن باحراز الهدف الثانى في الدقيقة 52 .

بهذه النتيجة أحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما ارتفع رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة الثالثة محتلا المركز الأخير.

خاض المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعلانى بتشكيل يضم كل من في حراسة المرمى عصام ثروت.

في خط الدفاع : أسامة الجزار ، إسلام صلاح ، أحمد علاء ، أحمد سيد شوشة .

في خط الوسط : حجاج عويس ، حسن على ، مصطفى أمين ، عمرو عبد الفتاح .

في الهجوم :أيزى إيميكا ، أوستين أوموتو .

بينما جاء تشكيل فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد دعدور .

في خط الدفاع .. الحسينى طه ، كمال أبو الفتوح ، خالد مصطفى ، أحمد عبد الموجود .

في خط الوسط .. عبد العزيز موسى ، مودى ناصر ، عماد ميهوب ، أحمد متعب ، فراس عفيفة .

في الهجوم .. أحمد أوفا