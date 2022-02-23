شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى مجلس إدارة نادى الترسانة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مكتبه بديوان الوزارة اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين وأعضاء مجلس الإدارة؛ لبحث مطالب النادي من الوزارة خلال الفترة المقبلة.



د. أشرف صبحي

تطرق اللقاء للحديث حول ملف فتح باب العضوية الجديدة بالنادى، لاسميا بعد الإنشاءات الجديدة التى لحقت به، وفى إطار تنمية الموارد الذاتية، وكذا دعم الوزارة لنادى الترسانة لاستكمال الإنشاءات المتعلقة بحمامات السباحة الجديدة بالنادى، وتطوير صالة كرة الطائرة.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية، وتقديم المساندة لهم؛ لتقديم أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب بجانب الدور الخدمى والاجتماعى المُقدم للأعضاء.



وزير الشباب والرياضة يلتقى مجلس إدارة نادى الترسانة

قدم الوزير التهنئة إلى مجلس إدارة نادى الترسانة الجديد الذى اختارته الجمعية العمومية للنادى فى الانتخابات التى أقيمت مؤخراً، متمنياً لهم التوفيق فى أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى تطوير وتقدم النادى وخدمة الأعضاء.