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اتحاد الكرة يغير نظام القسم الرابع ويقرر تصعيد 26 فريقا

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القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاب الى أندية القسم الرابع لاخطارهم بالنظام الجديد للصعود إلى القسم الرابع في الموسم الحالي عقب اعتماده من قبل مجلس الإدارة برئاسة جمال علام .

قرر اتحاد الكرة  صعود 26 فريقا من القسم الرابع إلى القسم الثالث عقب نهاية الموسم الجاري بناء على التصور الذى تقدم به محمد أبو الوفا و إيهاب الكومي عضوى اتحاد الكرة والمشرفين على مسابقات القسم الثاني و الثالث و الرابع. 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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