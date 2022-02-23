شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغير نظام القسم الرابع ويقرر تصعيد 26 فريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاب الى أندية القسم الرابع لاخطارهم بالنظام الجديد للصعود إلى القسم الرابع في الموسم الحالي عقب اعتماده من قبل مجلس الإدارة برئاسة جمال علام .

قرر اتحاد الكرة صعود 26 فريقا من القسم الرابع إلى القسم الثالث عقب نهاية الموسم الجاري بناء على التصور الذى تقدم به محمد أبو الوفا و إيهاب الكومي عضوى اتحاد الكرة والمشرفين على مسابقات القسم الثاني و الثالث و الرابع.